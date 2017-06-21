В Ереване на территории кладбища обнаружен полуразложившийся труп мужчины. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, около 11:50 часов 20 июня поступил сигнал о том, что на территории кладбища в районе Шенгавит обнаружено труп мужчины. Сообщение поступило от местных могильщиков.

Труп сильно поврежден в результате разложения. Личность погибшего установлена. Это 54-летний житель Еревана Артур Шогунц. Согласно предварительному заключению судмедэксперта, смерть наступила примерно 5 дней назад.

Назначены экспертизы, ведется расследование.