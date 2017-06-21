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На аукционе в Израиле письма Эйнштейна продали за $200 тысяч


Письма ученого Альберта Эйнштейна с формулами, рассуждениями о боге и политике ушли с молотка в Израиле почти за 210 тысяч долларов, многократно превысив ожидания аукционеров, сообщили организаторы торгов.

Шесть оригинальных машинописных посланий за подписью великого ученого с добавлениями и правками, внесенными его рукой, были написаны в начале 1950-х годов и адресованы коллегам Эйнштейна Дэвиду Бому и Максу Борну,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Иерусалимский аукционный дом Winners рассчитывал выручить за них в сумме от 33 до 49 тысяч долларов, но за одно только письмо Эйнштейна Бому неназванный покупатель заплатил 84 тысячи долларов.

 

 



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