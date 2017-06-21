В области восстанавливаемой энергетики в Армении имеется большой потенциал. Американские инвесторы заинтересованы в отрасли восстанавливаемой энергетики в Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал посол США в Армении Ричард Миллз. По его словам, он разговаривал по этому вопросу с министром энергетики, в частности, по 2 программам – одна из них по производству электроэнергии из твердых отходов.

«Мы представили эти предложения вниманию американских инвесторов»,- сказал посол США в Армении Ричард Миллз. По его словам, комментируя программу по 8-млрд-ным инвестициям в отрасль восстанавливаемой энергетики в Армении, он сообщил, что это будет возможно, когда энергетический рынок будет полностью либерализован, и экспорт энергии в грузию и Иран станет возможным.

«Это будет возможно при условии наличия инфраструктур»,- сказал посол США в Армении Ричард Миллз.