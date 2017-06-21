Судебное заседание по делу о захвате территории полка ППС отложено на час
В суде общей юрисдикции ереванских районов Аван и Нор Норк 21 июня назначено второе заседание по делу группы «Сасна црер». Заседание все еще не началось.
Как передает корреспондент «Арменпресс», не позволившие обыскать себя адвокаты по распоряжению судебного исполнителя ожидают вне здания суда.Председательствует на суде судья Артуш Габриелян. Дело рассматривает суд Эребуни и Нубарашен, однако заседание перенесено в здание суда Аван и Нор Норк, так как оно больше по размеру.
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