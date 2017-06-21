Азербайджанские пользователи сети опровергают ложь МО Азербайджана: в Армении нет сообщений о без вести пропавшем

Азербайджанские пользователи сети сами опровергают ложь МО Азербайджана. В отличие от официального сообщения о якобы предотвращенной попытке диверсии и одном плененном военнослужащем, азербайджанский пользователь сети Хасим Масимов пишет на своей странице в Facebook о том, что армяно-азербайджанскую границу пересек гражданин Армении 50 лет. По его информации, он пересек границу у неселенного пункта Керимли, где его обнаружили местные жители, которые оповестили об этом военных, которые, забрав его, затем представили диверсантом.

Полиция Тавуша сообщений о без вести пропавшем не получала. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказали в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

Примечательно, что, цитируя Масимова, и другие пользователи начали высмеивать власти, сказав, что, забрав нарушителя границы в Баку, те начанут выдавать пастуха за известного армянского политолога или журналиста, намекая на так называемую «платформу мира», созданную азербайджанскими властями.

Другие пользователи соцсетей пишут, что на этом участке границы расстояние между селами составляет 5-6 км, и легко заблудиться. Один из пользователей посоветовал не писать сообщений, противоречащих официальным сводкам МО Азербайджана.

МО Азербайджана распространило очередную дезинформацию о якобы осуществленной армянскими ВС диверсии. Об этом сообщает пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян, который опроверг измышления об этом.

По его словам, информация о диверсии, тем более – пленении военнослужащего, не соответствует действительности.

«МО Азербайджана распространило очередную дезинформацию. Армянские ВС диверсий не осуществляли, тем более, не теряли военнослужащего»,- об этом он пишет на своей странице в Facebook.