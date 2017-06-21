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Приостановлены полномочия члена ЦИК НКР Асмик Шиндян


21 июня Президент Бако Саакян подписал указ о досрочном приостановлении полномочий члена Центральной избирательной комиссии НКР Асмик Шиндян согласно ее собственному заявлению. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

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