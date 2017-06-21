Член сборной Армянии по тяжелой атлетике Сона Погосян стала бронзовой призершей чемпионата мира.

Как передает «Арменпресс», на чемпионате мира в Токио она заняла третье место.

В составе сборной Армянии по тяжелой атлетике на чемпионате мира в Токио выступают 5 спортсменов: Сона Погосян, Арпинэ Даллакян, Симон Мартиросян, Самвел Гаспарян, Акоп Мкртчян, Давид Ованнисян.

Чемпионат мира в Токио продлится до 23-го июня.