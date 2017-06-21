В ОДКБ заявили о создании миротворческой милиции по запросу ООН

ОДКБ по запросу ООН ведет работу по формированию специального подразделения миротворческой милиции постоянной готовности, которое будет участвовать в операциях по поддержанию мира, сообщил РИА Новости заместитель генсека организации Валерий Семериков.

"Сейчас мы создаем по предложению и по просьбе ООН специальное милицейское подразделение постоянной готовности, которое могло бы участвовать в операциях по поддержанию мира в миссиях ООН", — сказал собеседник агентства, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Он отметил, что сотрудников в такие подразделения будут набирать из представителей правоохранительных органов всех государств.

Семериков напомнил, что ООН признала миротворцев ОДКБ, соответствующих их стандартам, и подтвердила, что они могут принимать участие в операциях по поддержанию мира на территории третьих стран.