Королевская семья на скачках в Аскоте: обязанность и удовольствие

Начавшиеся во вторник знаменитые королевские скачки в Аскоте - одно из главных событий в летнем календаре британском королевской семьи.

По традиции, сигнал к началу многодневного мероприятия дает королева. Ежегодно в первый день скачек Елизавета II и другие члены королевской семьи прибывают в открытых экипажах из Виндзорского замка, расположенного всего в 11 километрах от Аскота. Традиция королевской процессии началась еще в 1825 году.

Скачки этого года Ее Величество открыла минутой молчания в память о жертвах череды недавних трагедий, обрушившихся на Великобританию: серии терактов в Лондоне и Манчестере и пожара в лондонской многоэтажке Гренфелл-тауэр,сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

В первый день скачек к королеве присоединились все высокопоставленные члены королевской семьи - кроме принца Гарри.

Герцогиня Кембриджская Кэтрин, супруга принца Уильяма, за нарядами которой многие во всем мире следят особенно пристально, была в элегантном платье, изготовленном домом моды Alexander McQueen, и сделанной на заказ шляпке.