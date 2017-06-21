Министр ЧС Армении Давид Тоноян принял делегацию Всемирного банка под председательством старшего специалиста по управлению рисками стихийных бедствий и руководителем группы задач Тафадзвой Дюба.Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества с Министерством по чрезвычайным ситуациям в рамках реализации программ “'Программа управления рисками национальных катастроф”' (ПУРНК) и “Более безопасные школы”.

Программа предусматривает содействие в подготовке карты сейсмического риска РА, посредством оценки сейсмической опасности в целях снижения риска бедствий и повышения устойчивости Республики, а также консультирование и обучение инженеров в целях сейсмического укрепления уже существующих школ в Армении, а также в проектировании новых школьных зданий, соответствующих современным стандартам.

В рамках программы также планируется модернизировать службу “'Гидрометеорологии и Активного Воздействия на Атмосферные Явления” МЧС РА, развить потенциал данной службы в сфере предоставления услуг и системы раннего предупреждения.

В рамках программы, направленной на снижение риска бедствий были обсуждены вопросы обеспечения готовности, защиты и устойчивости населения при природных и техногенных катастрофах, а также государственные механизмы реагирования на стихийные бедствия и возможности для быстрого восстановления после стихийных бедствий.