Армен Ашотян: “Республика Арцах – часть Европы”

21 июня председатель Постоянной комиссии НС по внешним связям А.Ашотян принял члена Сената Бельгии Йориса Пошета. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.



Приветствуя гостя в НС, он выразил надежду, что существующие между сформированным парламентом Армении и парламентом Бельгии традиционные дружественные связи продолжатся в духе сотрудничества – в русле активных контактов партнерских комиссий и взаимодействия групп дружбы парламентов двух стран.

В ходе встречи стороны обратились к отношениям РА – ЕС, значению и роли намеченного к подписанию на ассамблее в Брюсселе нового Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС. В этом контексте А.Ашотян отметил, что Армения была и остается приверженной своим обязательствам в европейском партнерстве и будет продолжать активно участвовать в инициативах по продвижению европейской демократии.

Обратившись к процессу мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, А.Ашотян отметил, что периодические грубейшие нарушения перемирия азербайджанскими вооруженными силами на линии соприкосновения всячески тормозят переговорный процесс и нарушают атмосферу доверия в регионе, что чревато непредсказуемыми последствиями. В контексте урегулирования НК-конфликта председатель комиссии подчеркнул, что Республика Арцах – часть Европы, усвоившее европейские демократические ценности государство, народ которого заслужил право распоряжаться собственной судьбой.

На встрече стороны обсудили также вопросы дальнейшего сотрудничества.