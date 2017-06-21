Время в Ереване: 11:07:36,   22 Июнь

Армен Ашотян: “Республика Арцах – часть Европы”


21 июня председатель Постоянной комиссии НС по внешним связям А.Ашотян принял члена Сената Бельгии Йориса Пошета. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.


Приветствуя гостя в НС, он выразил надежду, что существующие между сформированным парламентом Армении и парламентом Бельгии традиционные дружественные связи продолжатся в духе сотрудничества – в русле активных контактов партнерских комиссий и взаимодействия групп дружбы парламентов двух стран.

В ходе встречи стороны обратились к отношениям РА – ЕС, значению и роли намеченного к подписанию на ассамблее в Брюсселе нового Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС. В этом контексте А.Ашотян отметил, что Армения была и остается приверженной своим обязательствам в   европейском партнерстве и будет продолжать активно участвовать в инициативах по продвижению европейской демократии.

Обратившись к процессу мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, А.Ашотян отметил, что периодические грубейшие нарушения перемирия азербайджанскими вооруженными силами на линии соприкосновения всячески тормозят переговорный процесс и нарушают атмосферу доверия в регионе, что чревато непредсказуемыми последствиями. В контексте урегулирования НК-конфликта председатель комиссии подчеркнул, что Республика Арцах – часть Европы, усвоившее европейские демократические ценности государство, народ которого заслужил право  распоряжаться собственной судьбой.  

На встрече стороны обсудили также вопросы дальнейшего сотрудничества.

Последние новости

Все новости    

  Завтра

Amazon keyword tool



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации