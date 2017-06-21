Время в Ереване: 11:07:36,   22 Июнь

В Турции создается курдская партия


Ряд политических последователей лидера Курдской автономии в Северном Ираке Месута Барзани намерены создать в Турции курдскую партию. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета  «Хурриет». 

Политические деятели собрались в Диарбекире и доводят до завершения подготовительные работы. Партия будет называться «Демократическая партия Курдистана». Организаторы намерены обратиться в МВД Турции за регистрацией этой политичееской силы после Рамадана.

В курдонаселенных районах эта партия будет альтернативой Демократической партии народов.

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