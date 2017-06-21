Боксеры Бачков и Тонаканян близки к медалям на первенстве Европы

На проходящем в Харькове чемпионате Европы по боксу Карен Тонаканян (60 кг) победил представляющего Болгарию Элиана Димитрова и вышел в четвертьфинал. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба НОК Армении.

Тонаканян одновременно завоевал путевку на чемпионат мира.

А вышедшие на ринг Арман Дарчинян (75 кг) и Нарек Манасян (91 кг) проиграли в 1/8 финала.

На чемпионате Европы из представителей Армении борьбу продолжают Ованнес Бачков (64 кг) и Карен Тонаканян.