Министр юстиции и министр по европейским делам Франции заявили об уходе из правительства

Министр юстиции Франции Франсуа Байру заявил о том, что покидает правительство. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление министра.

"Я принял решение не быть частью следующего правительства. По этому поводу я проведу конференцию в 17:00 по местному времени (18:00 мск)", - приводит агентство слова Байру.

Кроме того, об уходе из правительства сообщил и министр по европейским делам Марьэль де Сарнез. Он покидает свой нынешний пост, чтобы возглавить фракцию "Демократического движения" в Национальном собрании страны, передает AFP,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.





