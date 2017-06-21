AP: первая леди США будет сопровождать супруга в поездке в Европу

Первая леди США Меланья Трамп планирует сопровождать супруга в ходе предстоящих в июле визитов в Польшу и Германию. Об этом сообщило во вторник со ссылкой на Белый дом агентство Associated Press. На просьбу корреспондента ТАСС подтвердить достоверность этих данных пресс-служба Белого дома не ответила.

Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите Группы двадцати, который пройдет 7-8 июля в Гамбурге (ФРГ), заявила ранее его пресс-служба. Как ожидается, в рамках G20 состоится первая личная встреча президента России Владимира Путина с нынешним американским лидером. Кроме того, по свидетельству Белого дома, Трамп перед поездкой в Германию нанесет визит в Польшу,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Предстоящий европейский вояж станет второй зарубежной поездкой 45-го президента США. В конце мая он посетил Саудовскую Аравию, Израиль, Италию и Бельгию.