22 апреля возле магазина “Арго” на ул. Бульварной в Гюмри обнаружен труп военнослужащего 102-й российской военной базы Дмитрия Сергеевича Ялпаева (1996 г/р) – с раной от острого колото-режущего предмета в области шеи.

Как сообщили Арменпресс в Генпрокуратуре РА, по факту возбуждено уголовное дело по признакам ч.1 ст. 104 . По подозрению в убийстве арестовано 1 лицо. Проводится следствие с целью выяснения подробностей случившегося.