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В Гюмри обнаружен труп военнослужащего 102-й российской военной базы


22 апреля  возле  магазина  “Арго” на ул. Бульварной в Гюмри обнаружен труп военнослужащего 102-й российской  военной  базы Дмитрия  Сергеевича  Ялпаева (1996 г/р) – с раной от острого  колото-режущего предмета в области шеи.

Как  сообщили Арменпресс в Генпрокуратуре  РА, по факту  возбуждено уголовное  дело по признакам ч.1 ст. 104 . По подозрению в убийстве арестовано 1 лицо. Проводится следствие с целью выяснения подробностей случившегося.

 



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