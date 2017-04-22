Сергей Смбатян возглавит Мюнхенский симфонический оркестр

Художественный руководитель и дирижер Молодежного оркестра Армении Сергей Смбатян 23 апреля возглавит Мюнхенский симфонический оркестр. Это первый пример сотрудничества дирижера и оркестра. Концертная программа называется “Дружба”.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ ГМСОА, оркестр под управлением Смбатяна исполнит произведения Брамса и Шумана. Солисты Мари Самуелсен (скрипка) и Хакон Самуелсен (виолончель).

За дирижерский пульт Мюнхенского симфонического оркестра Сергей Смбатян встанет и 28 апреля.