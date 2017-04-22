Время в Ереване: 11:07:36,   22 Апрель

Сергей Смбатян возглавит Мюнхенский симфонический оркестр


Художественный  руководитель и дирижер Молодежного оркестра  Армении Сергей  Смбатян 23 апреля возглавит Мюнхенский симфонический  оркестр. Это первый  пример сотрудничества дирижера и оркестра. Концертная  программа  называется “Дружба”.  

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ ГМСОА, оркестр под управлением Смбатяна исполнит произведения Брамса  и Шумана. Солисты  Мари Самуелсен (скрипка) и Хакон Самуелсен (виолончель).

За дирижерский  пульт Мюнхенского симфонического  оркестра Сергей  Смбатян встанет и 28 апреля. 



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Яндекс.Метрика
Страница конфигурации