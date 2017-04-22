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Серж Саргсян высоко ценит взвешенную роль ЕС в проблеме НК


Президент РА  Серж Саргсян 22 апреля  принял депутата Европарламента  Франка Энгеля.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, приветствуя гостя, президент высоко оценил активную деятельность Франка Энгеля  по вопросам, волнующим армянский  народ. Президент поблагодарил  его и за  отношение к карабахскому вопросу и инициативу посетить Нагорный Карабах, непосредственно пообщаться с арцахцами,  что весьма  важно для  понимания  и объективного представления  о сути вопроса.  

Подчеркнув, что Европарламент – большая и весьма  важная аудитория не только для  членов и партнеров Евросоюза, но и для  мировой  общественности, Серж Саргсян высоко оценил в  этом контексте деятельность руководимой Энгелем парламентской  группы  дружбы  с Арцахом, что очень важно, чтобы в Европейском парламенте и вообще в европейском обществе знали о реальных событиях, их причинах.

Глава республики высоко оценил взвешенную роль ЕС в проблеме  НК, а также в создании благоприятной  атмосферы  для  урегулирования  проблемы. 

Собеседники обменялись мнениями о возможностях и необходимых условиях возобновления мирных переговоров по Нагорному Карабаху.  

Стороны  обратились также к  отношениям Армения-Евросоюз и с удовлетворением отметили работу  по укреплению и развитию сотрудничества, о чем свидетельствует недавнее парафирование  текста  Соглашения о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве РА-ЕС. 



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