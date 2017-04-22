Серж Саргсян высоко ценит взвешенную роль ЕС в проблеме НК

Президент РА Серж Саргсян 22 апреля принял депутата Европарламента Франка Энгеля.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, приветствуя гостя, президент высоко оценил активную деятельность Франка Энгеля по вопросам, волнующим армянский народ. Президент поблагодарил его и за отношение к карабахскому вопросу и инициативу посетить Нагорный Карабах, непосредственно пообщаться с арцахцами, что весьма важно для понимания и объективного представления о сути вопроса.

Подчеркнув, что Европарламент – большая и весьма важная аудитория не только для членов и партнеров Евросоюза, но и для мировой общественности, Серж Саргсян высоко оценил в этом контексте деятельность руководимой Энгелем парламентской группы дружбы с Арцахом, что очень важно, чтобы в Европейском парламенте и вообще в европейском обществе знали о реальных событиях, их причинах.

Глава республики высоко оценил взвешенную роль ЕС в проблеме НК, а также в создании благоприятной атмосферы для урегулирования проблемы.

Собеседники обменялись мнениями о возможностях и необходимых условиях возобновления мирных переговоров по Нагорному Карабаху.

Стороны обратились также к отношениям Армения-Евросоюз и с удовлетворением отметили работу по укреплению и развитию сотрудничества, о чем свидетельствует недавнее парафирование текста Соглашения о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве РА-ЕС.