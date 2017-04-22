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Турция должна возместить за содеянное – интервью Джеймса Кромвеля о фильме “Обещание”


Исполнитель роли второго плана в фильме  “Обещание”, голливудский  актер Джеймс Кромвель дал интервью американскому  изданию Collider, в котором рассказал о работе  в  фильме  и обратился  к  вопросу  Геноцида армян. Для  него сценарий  фильма стал немного неожиданным.    

“Я не думал, что в  сценарии будет поднят вопрос Геноцида армян, поскольку Турция  многие  годы  подавляет его. На самом деле этот факт представляет большую важность, особенно в  современном мире, когда подобные преступления  не  прекращаются. Не только Турция  должна ответить за содеянное, но и  мы (американцы – ред.) должны  пересмотреть наши проблемы, связанные с  аборигенами и чернокожимы”, - как  передает Арменпресс, отметил Кромвель.  

По его словам, мир должен серьезно подойти к  этому  вопросу, и фильм создан именно для  того, чтобы каждый, кто придет в  кинотеатр, смог увидеть историю любви, разворачивающуюся на фоне  этих событий.  Придя домой, они будут искать в  сети сведения о том, о чем до сих пор понятия  не  имели”, - сказал актер.

Он отметил, что было невероятно трудно найти баланс в истории любви и Геноцида армян, поскольку нужно было опустить несколько фактов о резне, чтобы  найти место для  истории любви.  “И потом, любовная история  должна была сочетаться с фактами геноцида. Это было очень трудно”, - сказал Кромвель.    

О том,  что фильм снят при финансовой поддержке американского миллиардера армянского происхождения Кирка Керкоряна, стало известно в день его смерти. Фильм снят на киностудии  Survival Pictures.

Главные герои картины: Майк (Оскар Айзек)  уехавший  в Константинополь изучать медицину, фотожурналист  Крис Майер (Кристиан Бейл)  прибывший в Османскую империю для освещения геополитических событий и учившаяся в Париже армянская художница Анна (Шарлотта ле Бон). Любовная история Криса и Анны  разворачивается на фоне Геноцида национальных меньшинств в Османской империи в годы Первой мировой войны. Когда Майк встречается с Анной,  между ними вспыхивает искра  генетической памяти, и Анна становится объектом соперничества двух мужчин. Когда Турция присоединяется к Германии, и в Османской  империи начинается истребление  нацменьшинств, каждому  в этом треугольнике приходится сделать свой выбор и найти путь спасения.

Мировая премьера фильма  “Обещание”состоялась  21 апреля. В кинотеатрах Армении он будет демонстрироваться с 27 апреля.

 



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