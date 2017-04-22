Турция должна возместить за содеянное – интервью Джеймса Кромвеля о фильме “Обещание”

Исполнитель роли второго плана в фильме “Обещание”, голливудский актер Джеймс Кромвель дал интервью американскому изданию Collider, в котором рассказал о работе в фильме и обратился к вопросу Геноцида армян. Для него сценарий фильма стал немного неожиданным.

“Я не думал, что в сценарии будет поднят вопрос Геноцида армян, поскольку Турция многие годы подавляет его. На самом деле этот факт представляет большую важность, особенно в современном мире, когда подобные преступления не прекращаются. Не только Турция должна ответить за содеянное, но и мы (американцы – ред.) должны пересмотреть наши проблемы, связанные с аборигенами и чернокожимы”, - как передает Арменпресс, отметил Кромвель.

По его словам, мир должен серьезно подойти к этому вопросу, и фильм создан именно для того, чтобы каждый, кто придет в кинотеатр, смог увидеть историю любви, разворачивающуюся на фоне этих событий. Придя домой, они будут искать в сети сведения о том, о чем до сих пор понятия не имели”, - сказал актер.

Он отметил, что было невероятно трудно найти баланс в истории любви и Геноцида армян, поскольку нужно было опустить несколько фактов о резне, чтобы найти место для истории любви. “И потом, любовная история должна была сочетаться с фактами геноцида. Это было очень трудно”, - сказал Кромвель.

О том, что фильм снят при финансовой поддержке американского миллиардера армянского происхождения Кирка Керкоряна, стало известно в день его смерти. Фильм снят на киностудии Survival Pictures.

Главные герои картины: Майк (Оскар Айзек) уехавший в Константинополь изучать медицину, фотожурналист Крис Майер (Кристиан Бейл) прибывший в Османскую империю для освещения геополитических событий и учившаяся в Париже армянская художница Анна (Шарлотта ле Бон). Любовная история Криса и Анны разворачивается на фоне Геноцида национальных меньшинств в Османской империи в годы Первой мировой войны. Когда Майк встречается с Анной, между ними вспыхивает искра генетической памяти, и Анна становится объектом соперничества двух мужчин. Когда Турция присоединяется к Германии, и в Османской империи начинается истребление нацменьшинств, каждому в этом треугольнике приходится сделать свой выбор и найти путь спасения.

Мировая премьера фильма “Обещание”состоялась 21 апреля. В кинотеатрах Армении он будет демонстрироваться с 27 апреля.