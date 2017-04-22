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По уголовному делу по факту смерти контрактника есть арестованный


По уголовному  делу  по факту смерти контрактника Нарека Акопяна, которое  рассматривается в следственном отделе 8 гарнизона ВСУ СК РА, выяснился ряд обстоятельств, представляющих существенное  значение.   Есть  арестованный. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ.

Контрактный  военнослужащий  Нарек Акопян (1986 г/р) получил ранение несовместимое  с жизнью 21 апреля 2017г. в районе 10:25 часов во время полевых учений на территории Вайоц дзора.

В  следственном отделе 8 гарнизона ВСУ СК РА были предприняты  необходимые  следственные мероприятия по выяснению обстоятельств  смерти военнослужащего, определен круг лиц, находящихся на месте  происшествия, допрошены  сослуживцы.  

В ходе  предварительного расследования  обнаружены  фактические  данные о том, что во время профессиональных учений контрактный  военнослужащий той же  воинской  части, младший  сержант, во время чистки прикрепленного к  нему  автомата АКМС нарушил правила обращения  с  оружием, а именно: не удостоверился, есть ли в обойме пуля, и выстрелил. В результате  контрактный  военнослужащий, рядовой  Нарек Завенович Акопян получил смертельное  ранение  в  верхней  части паха.

Младший  сержант арестован.

Назначены медицинская, судебно-медицинская и баллистическая экспертизы. Продолжаются следственные мероприятия для  обеспечения всестороннего, объективного и полного исследования.   

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу. 



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