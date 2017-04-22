По уголовному делу по факту смерти контрактника есть арестованный

По уголовному делу по факту смерти контрактника Нарека Акопяна, которое рассматривается в следственном отделе 8 гарнизона ВСУ СК РА, выяснился ряд обстоятельств, представляющих существенное значение. Есть арестованный. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ.

Контрактный военнослужащий Нарек Акопян (1986 г/р) получил ранение несовместимое с жизнью 21 апреля 2017г. в районе 10:25 часов во время полевых учений на территории Вайоц дзора.

В следственном отделе 8 гарнизона ВСУ СК РА были предприняты необходимые следственные мероприятия по выяснению обстоятельств смерти военнослужащего, определен круг лиц, находящихся на месте происшествия, допрошены сослуживцы.

В ходе предварительного расследования обнаружены фактические данные о том, что во время профессиональных учений контрактный военнослужащий той же воинской части, младший сержант, во время чистки прикрепленного к нему автомата АКМС нарушил правила обращения с оружием, а именно: не удостоверился, есть ли в обойме пуля, и выстрелил. В результате контрактный военнослужащий, рядовой Нарек Завенович Акопян получил смертельное ранение в верхней части паха.

Младший сержант арестован.

Назначены медицинская, судебно-медицинская и баллистическая экспертизы. Продолжаются следственные мероприятия для обеспечения всестороннего, объективного и полного исследования.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.