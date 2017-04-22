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24 апреля в Ереване ожидается кратковременный дождь и гроза


На значительной  части территории республики вечером 23-го и ночью и утром  24 апреля  ожидается кратковременный дождь и гроза.  Как  сообщили Арменпресс в Гидрометцентре  МЧС РА, 26-27 апреля погода ожидается без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с. 22-24 апреля в  отдельных районах возможно усиление  ветра до 20-25 м/с. Температура  воздуха 22-24 апреля понизится на 6-8 градусов, а 27 апреля повысится на 2-3 градуса.

В Ереване вечером 23-го и ночью и утром  24 апреля  ожидается кратковременный дождь и гроза. 25-27апреля погода ожидается без осадков.



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