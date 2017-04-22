24 апреля в Ереване ожидается кратковременный дождь и гроза

На значительной части территории республики вечером 23-го и ночью и утром 24 апреля ожидается кратковременный дождь и гроза. Как сообщили Арменпресс в Гидрометцентре МЧС РА, 26-27 апреля погода ожидается без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с. 22-24 апреля в отдельных районах возможно усиление ветра до 20-25 м/с. Температура воздуха 22-24 апреля понизится на 6-8 градусов, а 27 апреля повысится на 2-3 градуса.

В Ереване вечером 23-го и ночью и утром 24 апреля ожидается кратковременный дождь и гроза. 25-27апреля погода ожидается без осадков.