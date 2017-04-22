Время в Ереване: 11:07:36,   22 Апрель

В ходе нападения на базу в Мазари Шарифе армянские миротворцы не пострадали


В ходе  нападения  боевиков  “Талибан” на базу в  Мазари Шарифе армянские  миротворцы  не  пострадали. Как  передает Арменпресс, об этом написал в  Facebook пресс-секретарь МО РА Арцрун Ованисян.

“Армянские миротворцы  продолжают нести службу  на другой  базе”, - написал он.  

В результате  нападения  боевиков  “Талиан” на базу в Мазари Шарифе на севере Афганистана погибли по меньшей  мере  70 афганских военнослужащих. Как  передает ВВС, атака произошла  в  тот момент, когда военные выходили из мечети после  пятничной  молитвы.

Погибли 10 боевиков “Талибан”.



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Яндекс.Метрика
Страница конфигурации