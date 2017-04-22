В ходе нападения на базу в Мазари Шарифе армянские миротворцы не пострадали

В ходе нападения боевиков “Талибан” на базу в Мазари Шарифе армянские миротворцы не пострадали. Как передает Арменпресс, об этом написал в Facebook пресс-секретарь МО РА Арцрун Ованисян.

“Армянские миротворцы продолжают нести службу на другой базе”, - написал он.

В результате нападения боевиков “Талиан” на базу в Мазари Шарифе на севере Афганистана погибли по меньшей мере 70 афганских военнослужащих. Как передает ВВС, атака произошла в тот момент, когда военные выходили из мечети после пятничной молитвы.

Погибли 10 боевиков “Талибан”.