В ходе нападения на базу в Мазари Шарифе армянские миротворцы не пострадали
15:05, 22 Апрель, 2017
В ходе нападения боевиков “Талибан” на базу в Мазари Шарифе армянские миротворцы не пострадали. Как передает Арменпресс, об этом написал в Facebook пресс-секретарь МО РА Арцрун Ованисян.
“Армянские миротворцы продолжают нести службу на другой базе”, - написал он.
В результате нападения боевиков “Талиан” на базу в Мазари Шарифе на севере Афганистана погибли по меньшей мере 70 афганских военнослужащих. Как передает ВВС, атака произошла в тот момент, когда военные выходили из мечети после пятничной молитвы.
Погибли 10 боевиков “Талибан”.