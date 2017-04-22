В Библосе открылась выставка к 102-летию Геноцида армян

В Библосе /Ливан/ 20 апреля к 102-летию Геноцида армян открылась выставка “Кистью будем отрицать и требовать…”, организованная культурной ассоциацией “Текеян”, посольством РА в Ливане и мэрией Библоса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, на открытии выступил посол ЛА в Ливане Самвел Мкртчян, выразивший удовлетворение тем, что выставка открылась в древнем Библосе, история которого насчитывает не одно тысячелетие.

Поблагодарив организаторов, посол выразил надежду, что подобные мероприятия могут открыть новые перспективы в межкультурном диалоге наших стран.

Мкртчян отметил также, что цивилизованное общество должно дать правильную оценку подобным преступлениям против человечества и достичь победы справедливости.

Посол Армении обратился также к истории дружественных народов, отметив, что в тяжелый для армянского народа период Ливан стал маяком спасения для тысяч и тысяч наших соотечественников, лишившихся родины.

С речами выступили также мэр Библоса Зияд Хауат и председатель местного правления союза “Текеян” Виген Ассилян.

Справка. На выставке представлены работы 24 художников, которые своим творчеством осуждают Геноцид армян. Цель выставки – почтить память невинных жертв, повысить уровень информированности общества, способствовать признанию и осуждению факта преступления против человечества.