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В Библосе открылась выставка к 102-летию Геноцида армян


В Библосе /Ливан/ 20 апреля  к 102-летию Геноцида армян открылась выставка “Кистью будем отрицать и требовать…”, организованная культурной  ассоциацией  “Текеян”,  посольством РА в  Ливане  и мэрией  Библоса.  

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, на открытии выступил посол ЛА  в Ливане  Самвел Мкртчян, выразивший  удовлетворение  тем, что выставка открылась в  древнем Библосе, история  которого насчитывает не  одно тысячелетие.

Поблагодарив  организаторов, посол выразил надежду, что подобные мероприятия  могут открыть новые  перспективы  в межкультурном диалоге  наших стран.  

Мкртчян отметил также, что цивилизованное общество должно дать правильную оценку подобным преступлениям против  человечества и достичь победы  справедливости.

Посол Армении обратился также к  истории дружественных народов, отметив, что в тяжелый  для  армянского народа период Ливан стал маяком спасения  для  тысяч и тысяч наших соотечественников, лишившихся родины.

С речами выступили также мэр Библоса Зияд Хауат и председатель местного правления  союза “Текеян” Виген Ассилян.     

Справка. На выставке представлены работы  24 художников, которые своим творчеством осуждают Геноцид армян. Цель выставки – почтить память невинных жертв, повысить уровень информированности общества, способствовать признанию и осуждению факта  преступления  против  человечества.

 



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