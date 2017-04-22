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Лидер антирасистского движения Европы: в вопросе признания геноцидов Турция – худший пример


Для  участия  в  мероприятиях к  102-й годовщине  Геноцида  армян в Турцию прибыли представители антирасистского движения  Европы (EGAM) и Армянского Всеобщего Благотворительного Союза   (ABGU).

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает demokrathaber.org.

Арега Овсепян (ABGU) и лидер EGAM Бениамин Абтан 22 апреля выступили с заявлением для  прессы.  

В  пресс-конференции, созванной  в отеле  Таксим в  Стамбуле, приняли участие  и представители прокурдской  Демократической  партии народов (HDP). Организации “Нор Зартонк”, совета  борьбы  с расизмом и дискриминацией организации по правам человека и площадки борьбы  с расизмом и национализмом.

“Армяне – первый народ, подвергшийся геноциду. Говорят, что время  лечит, но в  данном случае эту  рану невозможно вылечить, поскольку  Турция  не  хочет посмотреть в  лицо своей  истории. Наша цель – дать возможность турецкому  народу узнать и изучить собственную историю. Признание  Геноцида армян позволит предотвратить повторение  будущие  геноциды против  народов”, - отметил Овсепян.  

Представитель EGAM и Армянского евангелистского сообщества  Евразии Рене Левонян отметил, что уже  4  раз в Турции  участвует  в церемонии поминовения  жертв  Геноцида. “Уже 40 лет я борюсь за признание  геноцида и в этом году нашел целесообразным не оставаться во Франции, а приехать в  Турцию и присоединиться к  проживающим в  Стамбуле курдам, алевитам и другим народам. Ибо чем лучше  мы  будем знать друг друга, тем реальнее станет победа в  признании геноцида”, - сказал Рене Левонян.  

Бениамин Абтам, который  после  участия  в 2011г. в  мероприятиях памяти жертв Геноцида, основал антирасистское движение  Европы (EGAM), отметил:

“Надо добиться признания  Геноцида армян, помогая турецкому  обществу посмотреть в лицо реальности и признать это преступление. Отстраненность от борьбы  за признание  Геноцида армян приведет к  повторению  геноцидов  других народов. Мы  здесь, чтобы  бороться за признание государством, которое  несет в  своей душе  груз совершенного преступления, но не  признает его.   В   вопросе  признания  геноцидов  Турция – худший  пример. Мы  здесь, чтобы  представить истинную историю и открыть правду”.

 



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