Лидер антирасистского движения Европы: в вопросе признания геноцидов Турция – худший пример

Для участия в мероприятиях к 102-й годовщине Геноцида армян в Турцию прибыли представители антирасистского движения Европы (EGAM) и Армянского Всеобщего Благотворительного Союза (ABGU).

Как передает Арменпресс, об этом сообщает demokrathaber.org.

Арега Овсепян (ABGU) и лидер EGAM Бениамин Абтан 22 апреля выступили с заявлением для прессы.

В пресс-конференции, созванной в отеле Таксим в Стамбуле, приняли участие и представители прокурдской Демократической партии народов (HDP). Организации “Нор Зартонк”, совета борьбы с расизмом и дискриминацией организации по правам человека и площадки борьбы с расизмом и национализмом.

“Армяне – первый народ, подвергшийся геноциду. Говорят, что время лечит, но в данном случае эту рану невозможно вылечить, поскольку Турция не хочет посмотреть в лицо своей истории. Наша цель – дать возможность турецкому народу узнать и изучить собственную историю. Признание Геноцида армян позволит предотвратить повторение будущие геноциды против народов”, - отметил Овсепян.

Представитель EGAM и Армянского евангелистского сообщества Евразии Рене Левонян отметил, что уже 4 раз в Турции участвует в церемонии поминовения жертв Геноцида. “Уже 40 лет я борюсь за признание геноцида и в этом году нашел целесообразным не оставаться во Франции, а приехать в Турцию и присоединиться к проживающим в Стамбуле курдам, алевитам и другим народам. Ибо чем лучше мы будем знать друг друга, тем реальнее станет победа в признании геноцида”, - сказал Рене Левонян.

Бениамин Абтам, который после участия в 2011г. в мероприятиях памяти жертв Геноцида, основал антирасистское движение Европы (EGAM), отметил:

“Надо добиться признания Геноцида армян, помогая турецкому обществу посмотреть в лицо реальности и признать это преступление. Отстраненность от борьбы за признание Геноцида армян приведет к повторению геноцидов других народов. Мы здесь, чтобы бороться за признание государством, которое несет в своей душе груз совершенного преступления, но не признает его. В вопросе признания геноцидов Турция – худший пример. Мы здесь, чтобы представить истинную историю и открыть правду”.