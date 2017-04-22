В российской военной базе ЮВО завершилась сдача контрольной проверки

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, завершилась сдача контрольной проверки за зимний период обучения.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе ЮВО.

На высокогорных полигонах «Камхуд» и «Алагяз» военнослужащие выполнили зачетные упражнения по вождению колесной и бронетанковой техники, провели боевые стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевой техники, выполнили более 100 нормативов по тактической, специальной, инженерной, медицинской, физической подготовкам, радиационной, химической и биологической защите.

Комплексной комиссией штаба ЮВО был проверен уровень боевой подготовки всего личного состава военной базы, состояние боевого дежурства, вооружения и военной техники, морально-психологическое состояние военнослужащих, соблюдение правопорядка и воинской дисциплины.

В мероприятиях контрольной проверки было задействовано более 2 тыс. военнослужащих и около 500 единиц военной колесной, гусеничной и авиационной техники.