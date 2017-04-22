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Воздаем дань памяти жертв Геноцида армян и уважения их потомков – Джастин Трюдо


Премьер-министр Канады Джстин Трюдо распространил заявление  в  связи с 102-летием Геноцида армян.

Арменпресс представляет текст заявления  полностью.

“Сегодня мы  торжественным собранием отметим трагическую потерю жизней  армянского населения сто лет назад. В 2015г. Палата  общин единогласно приняла резолюцию об объявлении 24 апреля  Днем памяти жертв  Геноцида армян. 

В этот день мы  воздаем дань памяти людей,  несправедливо поплатившихся своими жизнями и пострадавших в результате  геноцида. Воздаем дань уважения  им и их потомкам, многие  из которых живут в  Канаде.

В этой  связи канадцы, вне  зависимости от вероисповедания  и этнической  принадлежности, едины  в торжественной  акции поминовения и подтверждают свою приверженность – в уверенности, что мы  никогда  не будем безразличны  к любому  проявлению ненависти или насилия.

Отмечая день Геноцида армян, прошу  присоединиться ко мне – в моей надежде на будущее, характеризующееся  миром и взаимным уважением”.



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