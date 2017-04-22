Воздаем дань памяти жертв Геноцида армян и уважения их потомков – Джастин Трюдо

Премьер-министр Канады Джстин Трюдо распространил заявление в связи с 102-летием Геноцида армян.

Арменпресс представляет текст заявления полностью.

“Сегодня мы торжественным собранием отметим трагическую потерю жизней армянского населения сто лет назад. В 2015г. Палата общин единогласно приняла резолюцию об объявлении 24 апреля Днем памяти жертв Геноцида армян.

В этот день мы воздаем дань памяти людей, несправедливо поплатившихся своими жизнями и пострадавших в результате геноцида. Воздаем дань уважения им и их потомкам, многие из которых живут в Канаде.

В этой связи канадцы, вне зависимости от вероисповедания и этнической принадлежности, едины в торжественной акции поминовения и подтверждают свою приверженность – в уверенности, что мы никогда не будем безразличны к любому проявлению ненависти или насилия.

Отмечая день Геноцида армян, прошу присоединиться ко мне – в моей надежде на будущее, характеризующееся миром и взаимным уважением”.