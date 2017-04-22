24 апреля бесплатный транспорт доставит пассажиров на Цицернакаберд
Согласно решению мэра Еревана от 31 марта 2017г. “Об организации мероприятий, посвященных годовщине Геноцида армян”, 24 апреля 2017г. организуются бесплатные рейсы от стадиона “Раздан” к Мемориалу Цицернакаберда, которые будут обслуживать всех желающих с 08.30 до 22.00 часов.
• Маршрут 1: стадион “Раздан” – Афинская ул. – мост Победы – ул. Аргишти – ул. Италии – пр. Хоренаци – ул. Агафангела – метро “Зоравар Андраник”.
Обратно: ул. Агафангела – ул. Григора Лусавирча - ул. Аргишти – мост Победы – стадион “Раздан”.
• Маршрут 2: стадион “Раздан” – перекресток Цицернакаберд – ул. Лениградян – ул. Киевян – метро “Барекамутюн”.
Обратно – тем же маршрутом.
Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе мэрии.