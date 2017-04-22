Звезда Голливуда, певица Дженнифер Лопес присоединилась к рекламной акции фильма “Обещание”, рассказывающего о Геноциде армян. Видеообращение она разместила в сети.

“Мы должны быть последовательны в защите прав человека, должны помогать беженцам, детям. Я - Дженнифер Лопес, и я клянусь сдержать обещание и никогда не забывать”, - как передает Арменпресс, написала Дженнифер Лопес.

О том, что фильм снят при финансовой поддержке американского миллиардера армянского происхождения Кирка Керкоряна, стало известно в день его смерти. Фильм снят на киностудии Survival Pictures.

Главные герои картины: Майк (Оскар Айзек) уехавший в Константинополь изучать медицину, фотожурналист Крис Майер (Кристиан Бейл) прибывший в Османскую империю для освещения геополитических событий и учившаяся в Париже армянская художница Анна (Шарлотта ле Бон). Любовная история Криса и Анны разворачивается на фоне Геноцида национальных меньшинств в Османской империи в годы Первой мировой войны.