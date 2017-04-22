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Дженнифер Лопес присоединилась к рекламной акции фильма “Обещание”


Звезда Голливуда, певица Дженнифер Лопес присоединилась к  рекламной  акции фильма  “Обещание”, рассказывающего  о Геноциде  армян. Видеообращение  она  разместила в  сети.

“Мы  должны  быть последовательны в  защите  прав  человека, должны помогать беженцам, детям. Я - Дженнифер Лопес, и я клянусь сдержать обещание  и никогда не  забывать”, - как передает Арменпресс, написала Дженнифер Лопес.

О том,  что фильм снят при финансовой поддержке американского миллиардера армянского происхождения Кирка Керкоряна, стало известно в день его смерти. Фильм снят на киностудии  Survival Pictures.

Главные герои картины: Майк (Оскар Айзек)  уехавший  в Константинополь изучать медицину, фотожурналист  Крис Майер (Кристиан Бейл)  прибывший в Османскую империю для освещения геополитических событий и учившаяся в Париже армянская художница Анна (Шарлотта ле Бон). Любовная история Криса и Анны  разворачивается на фоне Геноцида национальных меньшинств в Османской империи в годы Первой мировой войны.



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