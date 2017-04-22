Поединок Артур Абрахам-Робин Красник состоится 22 апреля

Поединок 37-летнего армянского боксера-профессионала Артур Абрахама с 29-летним поляком Робином Красником состоится сегодня - 22 апреля, в Эрфурте (Германия).

Об этом Арменпресс сообщила пресс-секретарь Абрахама Сиран Григорян.

Накануне в Эрфурте состоялось взвешивание спортсменов. Вес Абрахама - 76.2 кг, вес Красника - 75.6 кг.

Поклонники любимого спортсмена смогут посмотреть бой в эфире Общественного телевидения в 00:30 часов по ереванскому времени.