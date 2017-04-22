Время в Ереване: 11:07:36,   22 Апрель

Поединок Артур Абрахам-Робин Красник состоится 22 апреля


Поединок 37-летнего армянского боксера-профессионала  Артур Абрахама с 29-летним поляком Робином Красником состоится сегодня - 22 апреля, в Эрфурте (Германия).

Об этом Арменпресс сообщила  пресс-секретарь Абрахама Сиран Григорян.  

Накануне в Эрфурте  состоялось взвешивание  спортсменов. Вес Абрахама - 76.2  кг, вес Красника - 75.6 кг.

Поклонники любимого спортсмена  смогут посмотреть бой в эфире  Общественного телевидения в  00:30 часов по ереванскому  времени.



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