Поединок Артур Абрахам-Робин Красник состоится 22 апреля
Поединок 37-летнего армянского боксера-профессионала Артур Абрахама с 29-летним поляком Робином Красником состоится сегодня - 22 апреля, в Эрфурте (Германия).
Об этом Арменпресс сообщила пресс-секретарь Абрахама Сиран Григорян.
Накануне в Эрфурте состоялось взвешивание спортсменов. Вес Абрахама - 76.2 кг, вес Красника - 75.6 кг.
Поклонники любимого спортсмена смогут посмотреть бой в эфире Общественного телевидения в 00:30 часов по ереванскому времени.
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