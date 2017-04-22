Армянская община Иерусалима проведет акцию протеста у турецкого консульства

В Иерусалиме мероприятия к годовщине Геноцида армян начнутся 23 апреля.

Как сообщил Арменпресс глава Иерусалимского комитета Ай Дата Акоп Севян, начало серии мероприятий ознаменует факельное шествие вечером 23 апреля.

“Шествие пройдет от храма Св. Акопа к мемориалу памяти жертв Геноцида, где состоится зажжение свечей”, - сказал Севян.

Утром 24 апреля в храме Св. Акопа будет отслужен молебен. Оттуда участники последуют к Мемориалу жертв, где намечены выступления.

“После поминальных мероприятий состоится акция протеста у консульства Турции, находящегося в Восточном Иерусалиме. Основное требование – признание и компенсация”, - сказал он.

Вечером 24 апреля состоится вечер памяти.