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На линии соприкосновения Азербайджан применил станковый противотанковый гранатомет


В ночь на 22  апреля  на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня около 50  раз. В сторону армянских позиций произведено более 520 выстрелов из стрелковых орудий  разных калибров.   

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны  Республики Арцах, в восточном направлении  линии соприкосновения Азербайджан  применил станковый  противотанковый гранатомет /5 сн./.    

Передовые  силы АО Арцаха в случае  необходимости прибегали к ответным действиям, предпринимая необходимые  меры  для  организации надежной  защиты боевых позиций.

 



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