На линии соприкосновения Азербайджан применил станковый противотанковый гранатомет

В ночь на 22 апреля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около 50 раз. В сторону армянских позиций произведено более 520 выстрелов из стрелковых орудий разных калибров.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Республики Арцах, в восточном направлении линии соприкосновения Азербайджан применил станковый противотанковый гранатомет /5 сн./.

Передовые силы АО Арцаха в случае необходимости прибегали к ответным действиям, предпринимая необходимые меры для организации надежной защиты боевых позиций.