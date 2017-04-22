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Штат Вайоминг признал Геноцид армян


В письме , адресованном Комитету  Ай Дата США, губернатор штата Вайоминг Мэтью Мид признал Геноцид армян. Как  передает Арменпресс, губернатор приветствовал также усилия армянских организаций  и армянской диаспоры по признанию Геноцида армян.

“Насилие  в отношении  армян и еврейский Холокост – вещи невероятные, но для  всех нас чрезвычайно важно помнить все – история  не  должна повториться”, - отметил губернатор.   

Мэтью Мид упомянул также свою встречу в городе Шайен – с представителями Комитета  Ай Дата  Западного побережья США Элен Асатрян и Симоном Маракяном, отметив, что деятельность комитета  воодушевляет. Напомнив, что 23 апреля в  Дэнвере состоятся памятные мероприятия  к  годовщине  Геноцида армян, Мид сказал: “Мои мысли будут с вами, когда вы соберетесь в парламенте  штата Колорадо, чтобы  воздать памяти жертв  Геноцида”.

Вайоминг – 45-й  штат США, признавший  Геноцид армян.

 



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