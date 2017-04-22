Штат Вайоминг признал Геноцид армян

В письме , адресованном Комитету Ай Дата США, губернатор штата Вайоминг Мэтью Мид признал Геноцид армян. Как передает Арменпресс, губернатор приветствовал также усилия армянских организаций и армянской диаспоры по признанию Геноцида армян.

“Насилие в отношении армян и еврейский Холокост – вещи невероятные, но для всех нас чрезвычайно важно помнить все – история не должна повториться”, - отметил губернатор.

Мэтью Мид упомянул также свою встречу в городе Шайен – с представителями Комитета Ай Дата Западного побережья США Элен Асатрян и Симоном Маракяном, отметив, что деятельность комитета воодушевляет. Напомнив, что 23 апреля в Дэнвере состоятся памятные мероприятия к годовщине Геноцида армян, Мид сказал: “Мои мысли будут с вами, когда вы соберетесь в парламенте штата Колорадо, чтобы воздать памяти жертв Геноцида”.

Вайоминг – 45-й штат США, признавший Геноцид армян.