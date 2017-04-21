Письма и дневники Флобера, Пруста и Гюго выставят на торги в Париже

Собрание старинных книг, писем и личных дневников известных французских писателей будет выставлено на торги в Париже 26 апреля. Как сообщила британская газетаThe Guardian, в число 230 лотов входят письма и дневники Гюстава Флобера , Виктора Гюго и Марселя Пруста, которые будут продаваться наряду с раритетным первым изданием пьесы немецкого поэта и драматурга Бертольта Брехта "Жизнь Галилея". Этот лот оценивается в 700 тыс. евро.

Собрание книг и рукописей общей стоимостью свыше 3 млн евро выставил на продажу известный коллекционер из Женевы Жан Бонна. На вырученные деньги он намерен пополнить свое собрание другими редкостями. В частности, Бонна мечтает о покупке редкого сборника стихотворений французской поэтессы Луизы Лаба, изданного в 1555 году,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.







