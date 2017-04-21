Президент Армении Серж Саргсян сегодня принял бывшего президента Австрии Хайнца Фишера. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.



Президенты Саргсян и Фишер с теплотой вспомнили визит Президента Хайнца Фишера в Ереван и ответный визит Президента Сержа Саргсяна в Австрию. Собеседники подчеркнули, что достигнутые на высоком уровне договорённости с успехом реализуются.



Президенты сочли символичным, что их встреча происходит в юбилейный год 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами и выразили удовлетворение, что за этот период в различных отраслях двустороннее сотрудничество пережило динамичное развитие.



На встрече были затронуты приоритеты австрийского председательства в ОБСЕ.