Время в Ереване: 11:07:36,   22 Апрель

Президент Армении Серж Саргсян сегодня принял бывшего президента Австрии Хайнца Фишера


Президент Армении Серж Саргсян сегодня принял бывшего президента Австрии Хайнца Фишера. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Президенты Саргсян и Фишер с теплотой вспомнили визит Президента Хайнца Фишера в Ереван и ответный визит Президента Сержа Саргсяна в Австрию. Собеседники подчеркнули, что достигнутые на высоком уровне договорённости с успехом реализуются.

Президенты сочли символичным, что их встреча происходит в юбилейный год 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами и выразили удовлетворение, что за этот период в различных отраслях двустороннее сотрудничество пережило динамичное развитие.

На встрече были затронуты приоритеты австрийского председательства в ОБСЕ.



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Яндекс.Метрика
Страница конфигурации