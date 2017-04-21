Для Турции более целесообразен процесс признания Геноцида армян, нежели компенсация

Для Турции более целесообразен процесс признания Геноцида армян, нежели процесс компенсаций. По сообщению «Арменпресс», декан исторического факультета ЕГУ Эдик Минасян заявил, что Турция любым способом пытается отвлечь мировую общественность от проблемы. “Основнные опасения Турции связаны с ликвидацией последствий, а нашей основной задачей должно стать поднятие на международных инстанциях вопроса компенцации”, - заявил он.

По словам Минасяна, Армения не должна удовлетвориться лишь признанием Геноцида, тем более, что утрачены земли исторической родины. “Турция нашла легкий путь для решения этого вопроса – сделав политику отрицания одним из основных направлений своей внешней политики”, - добавил он.

По мнению Минасяна, США являются той влиятельной силой, которая может вынудить Турцию, как военного союзника, пойти на уступки в процессе признания Геноцида армян, однако на сегодня в отношениях этих двух стран подобного не наблюдается.

Факт осуществленного Османской империей Геноцида армян был обоснован, признан и подтвержден на основании свидетельств очевидцев, законов, резолюций, решений различных штатов и международных организаций.

В 1915 году армянское население Османской империи подверглось массовым погромам, которые со стороны 20 государств расценены как заранее спланированный и полностью реализованный акт геноцида. На государственном уровне Геноцид армян первым признал Уругвай.