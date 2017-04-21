Лукашенко назвал причину снижения товарооборота в ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что причиной падения товарооборота в ЕАЭС стал протекционизм, призвал страны объединить усилия для преодоления экономических проблем, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"К сожалению, протекционизм негативно сказался в рамках ЕАЭС, что привело к сокращению товарооборота между его членами", — заявил Лукашенко в пятницу в Минске во время выступления в парламенте.

"Несомненно, была надежда на Евразийский экономический союз… О многом договорились, чтобы облегчить движение товаров, услуг, рабочей силы, капитала, уравнять условия хозяйствования. Оставалось наладить только системную работу и двигаться вперед по намеченному пути. Пока не совсем получается", — сказал Лукашенко.