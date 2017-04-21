Две семьи военнослужащих уже получили компенсации из Фонда поддержки военнослужащих

Две семьи погибшего и получившего ранение в ходе несения боевого дежурства военнослужащих уже получили компенсации из Фонда поддержки военнослужащих. Помимо единовременного, они также получают ежемесячное пособие. Как передает «Арменпресс», об этом 21-го апреля в беседе с журналистами сказал министр обороны Армении Виген Саргсян. Еще две семьи начнут получать компенсацию со следующей недели.

Как сказал министр обороны Армении Виген Саргсян, для начисления пособий необходимо правовое основание.

Он уверил, что ни одна из семей военнослужащих, нуждающихся в помощи, не оказалась лишенной внимания.

НС Армении 16-го декабря принял законопроект о возмещении павшим или ставшим инвалидами военнослужащим и их семьям. согласно закону, бенефициарами станут военнослужащие, чьим жизням или здоровью был нанесен урон.

В случае гибели или безвести отсутствия военнослужащего бенефициарами станут его супруга, дети, родители.

В случае смерти или инвалидности первой категории возмещение составит 10 млн драмов. В случае инвалидности второй категории возмещение составит 5 млн драмов. Затем последуют ежемесячные выплаты. В случае смерти или инвалидности первой категории для офицерского состава возмещение составит 300.000 драмов. В случае инвалидности второй категории для офицерского состава возмещение составит 200.000 драмов. Для младшего офицерского состава, соответственно, 250.000 драмов и 150.000 драмов. Для рядовых возмещение составит соответственно, 200.000 драмов и 100.000 драмов.

Финансовые источники формирования фонда: с каждого работающего физлица поступит в уплату за марку по 1000 драмов, будут продаваться спецгособлигации, средства поступят от спецгрантов и пожертвований.