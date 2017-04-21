Армения не удовлетворена международным откликом на нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана
Армения не удовлетворена международным откликом на нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана. Как передает «Арменпресс», об этом 21-го апреля в беседе с журналистами сказал министр обороны Армении Виген Саргсян, комментируя случай обстрела дороги Баганис-Воскепар 20-го апреля.
«В данный момент на границе спокойно, напряжения нет. К сожалению, подобные случаи повторяются периодически, не думаю, что это гороший путь, мы думаем, что для сторон обязательство соблюдения режима прекращения огня является непременным»,- сказал министр обороны Армении Виген Саргсян.
По его словам, каждый случай нарушения режима прекращения огня должен получить соответствующий отклик со стороны международного сообщества и сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
«В данный момент Армения не удовлетворена подобным откликом на нарушения режима прекращения огня, однако нельзя сказать, что положение было особо напряженным, в последние несколько недель вообще спокойно»,- сказал министр обороны Армении Виген Саргсян.
Об обстреле на дороге Баганиса на своей странице в Facebook писал сельский староста Нарек Саакян.
Под обстрел попала машина «Фжермук-Групп», груженая двуокисью углерода, пострадал лишь воздушный фильтр машины, водитель не пострадал. Село обстрелу не подверглось.