«Ростелеком» совместно с Обществом помощи сиротам Армении провели работы по благоустройству сада в специализированном детском доме в Новом Харберде

Сотрудники армянского подразделения Ростелеком совместно с Обществом помощи сиротам Армении (The Society for Orphaned Armenian Relief - SOAR) провели работы по благоустройству сада в специализированном детском доме в Новом Харберде. Об этом «Арменпресс» сообщили в



Как сообщили в пятницу в пресс-службе компании, в мероприятии приняли участие сотрудники Ростелеком, SOAR Армения и детского дома.



В частности, были очищены и покрашены все деревянные и железные покрытия в саду, а за счет предоставленных материалов в дальнейшем будут обработаны и облицованы бассейн и другие территории в саду детского дома.



Территория служит для детей детского дома Нор Харберда местом для прогулок, проведения различных тренировок и отдыха, где они проводят много времени в теплое время года.



Совместная работа была нацелена на обустройство двора и сада, чтобы он стал для них более приятным и привлекательным, а за счет благоустройства бассейна, еще и более полезным.



Детский дом в Новом Харберде действует с 1950 года. На сегодня в нем проживает 222 ребенка с особыми физическими и умственными нуждами в возрасте 6-18 лет. Дети находятся на круглосуточном попечении, проходят обучение по специальной методике и особым реабилитационным программам.



Армянская дочерняя компания ОАО "Ростелеком" - ЗАО "GNC-ALFA", с декабря 2012 года начала продвижение и продажу услуг связи на территории Армении под брендом Rostelecom.



Оптоволоконная сеть компании покрывает 80% территории Армении, общей протяженностью более чем 2500 км. Сеть подключена к основным региональным магистральным сетям и крупным узлам обмена трафиком, а также к международным каналам через Грузию и Иран.