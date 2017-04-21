Президент Серж Саргсян подписал указ о создании государственной комиссии по организации мероприятий, посвящённых 100-летию Республики Армении и героических майских сражений

Президент Серж Саргсян сегодня подписал указ о создании государственной комиссии по организации мероприятий, посвящённых 100-летию Республики Армении и героических майских сражений. Председателем комиссии является премьер-министр Республики Армения. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Комиссии поручено в двухмесячный срок разработать и представить на одобрение Президента Республики Армения программу мероприятий, посвящённых 100-летию Республики Армения и героических майских сражений.