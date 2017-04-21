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В Чехии обсуждается вероятность принятия резолюции, осуждающей Геноцид армян


В Палате депутатов Чехии обсуждается вероятность принятия резолюции, осуждающей Геноцид армян. Об этом в беседе с «Арменпресс»  сказал посол Армении в Чехии Тигран Сейранян.

«Геноцид армян принял и осудил президент Чехии Милош Земан, комиссия по внешним связям парламента, католическая церковь Чехии и другие авторитетные деятели. В Палате депутатов Чехии обсуждается вероятность принятия резолюции, осуждающей Геноцид армян»,- сказал посол Армении в Чехии Тигран Сейранян.

14-го апреля 2015 года комиссия по внешним связям Палаты депутатов Чехии  приняла резолюцию, в которой осудила Геноцид армян, ссылаясь на конвенции ООН, решения международных организаций и прочие правовые акты.



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