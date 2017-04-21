Вопрос назначения Артака Закаряна и Артака Давтяна заместителями министра обороны Армении фактически решен: министр обороны Армении Виген Саргсян

Депутаты НС Армении Артак Закарян и Артак Давтян будут назначены заместителями министра обороны Армении – после завершения работы в НС Армении. Как передает «Арменпресс», об этом 21-го апреля в беседе с журналистами сказал министр обороны Армении Виген Саргсян.

«Их назначение затягивается, поскольку мы ждем завершения полномочий НС Армении. После этого их назначение состоится»,- сказал министр обороны Армении Виген Саргсян.

По его словам, Артак Закарян и Артак Давтян уже активно вовлечены в работу Министерства обороны Армении. Вопрос назначения Артака Закаряна и Артака Давтяна заместителями министра обороны Армении фактически решен.

Об этом же ранее сообщил зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.