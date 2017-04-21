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Азербайджанская сторона применила на линии соприкосновения минометы калибра 60 мм


Азербайджанская  сторона, нарушив режим прекращения огня более 35 раз, более 400 раз стреляла в сторону армянских позиций на линии соприкосновения. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МО Арцаха. В сообщении сказано: «По оперативным данным АО Арцаха, в ночь  с  20-го на 21-е апреля  азербайджанская  сторона, нарушив режим прекращения огня более 35 раз, применила на линии соприкосновения разнокалиберное стрелковое оружие и более 400 раз стреляла в сторону армянских позиций. Особенно интенсивно азербайджанская  сторона стреляла на линии соприкосновения в восточном направлении. Азербайджанская  сторона применила на линии соприкосновения минометы калибра 60 мм, 1 выстрел.

Авангард АО владеет оперативно-тактической обстановкой и продолжает уверенно осуществлять поставленные задачи».



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