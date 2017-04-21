Азербайджанская сторона, нарушив режим прекращения огня более 35 раз, более 400 раз стреляла в сторону армянских позиций на линии соприкосновения. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба МО Арцаха. В сообщении сказано: «По оперативным данным АО Арцаха, в ночь с 20-го на 21-е апреля азербайджанская сторона, нарушив режим прекращения огня более 35 раз, применила на линии соприкосновения разнокалиберное стрелковое оружие и более 400 раз стреляла в сторону армянских позиций. Особенно интенсивно азербайджанская сторона стреляла на линии соприкосновения в восточном направлении. Азербайджанская сторона применила на линии соприкосновения минометы калибра 60 мм, 1 выстрел.

Авангард АО владеет оперативно-тактической обстановкой и продолжает уверенно осуществлять поставленные задачи».