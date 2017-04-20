Асад опроверг сообщения о задержании лидера ИГ

Президент Сирии Башар Асад в интервью «РИА новости» опроверг сообщения о задержании главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади.

Как передает Арменпресс, ранее в ряде СМИ появилась информация, что аль-Багдади якобы задержан в Сирии недалеко от границы с Ираком. Подтверждения этой информации не поступало.

"Нет, это неправда… В любом случае граница там сейчас находится под контролем ИГ*, она не сирийская или российская, не западная или американская – ничья. Только ИГ* контролирует эту границу, поэтому для аль-Багдади там безопасно находиться", — сказал Асад.