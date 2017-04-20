За минувшие сутки в Армении было зарегистрировано 5 ДТП

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, все 6 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 19 и 20 апреля, раскрыты.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, за данный период зарегистрировано 2 случая обнаружения наркотиков, раскрыто 11 случаев кражи, 13 случаев мошенничества, по 1 случаю умышленного уничтожения имущества, киберпреступности, хулиганства, незаконной вырубки деревьев и взяточничества.

Из ранее совершенных преступлений раскрыт 1 случай кражи.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 5 ДТП, вследствие которых 6 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.