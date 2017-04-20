Кандидат в президенты Франции Макрон восхищен исключительным примером возрождения Франции

Кандидат в президенты Франции Эмманюэль Макрон с восхищением относится к армянской общине, которая, по его словам, является образцом интеграции и сохранения глубокой связи с корнями и культурой. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в интервью газете Nouvelles d’Armenie.

«Я восхищаюсь их вовлеченностью во Франции, последовательностью в вопросе защиты памяти о геноциде, а также почти исключительным примером возрождения Республики Армения. Она возникла несмотря на злые бури истории и, несмотря на страхи, а, иногда, и вражду, продолжается. Она нерушима. Здесь армянская культура является неразделимой частью французской и европейской культуры, а там – пионером этой культуры на границе Востока и Запада», - отметил Макрон.

Коснувшись армяно-французских двусторонних отношений, Макрон выразил желание развивать их, учитывая роль армянской общины Франции и такие примеры истории, как помощь французского флота армянам Киликии в 1909 и 1915 гг. или признание Франции независимости Армении в 1918 году.

«Сегодня Армения является членом Международной организации Франкофонии. Предстоящий саммит организации в 2018 году в Ереване. Это будет важным моментом между двумя народами. В рамках наших особых отношений необходимо уделять больше внимания также экономике, чему часто в Армении не придается внимания. Франция должна делать инвестиции особенно в таких сферах Армении, как новейшие технологии», - подчеркнул Макрон.