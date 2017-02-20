Пресс-секретарь МИД Армении подвел итоги мюнхенских встреч Эдварда Налбандяна

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 17-18 февраля на полях мюнхенской конференции по безопасности провел 14 встреч, а также в три раза больше контактов. Как сообщает Арменпресс, об этом написал на своей странице Facebook пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

«Проводимая ежегодно в феврале Мюнхенская конференция по безопасности играет важную роль в плане многосторонней дипломатии, которая также является отличной платформой для инициирования и проведения встреч.

Особое место в списке встреч занимал регион Ближнего Востока. Чрезвычайно важным для развития отношений с арабским миром были встречи с генеральным секретарем Лиги арабских государств, министрами иностранных дел Султаната Оман, Катара, Королевства Бахрейн. Содержательной была также встреча со специальным посланником Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефаном де Мистурой.

Остальные встречи были не менее важны и интересны. Но я хотел бы особо выделить встречу с комиссаром ЕС по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрисом Аврамопулосом, после которой еврокомиссар сделал соответствующую запись в Твитере», - отметил Балаян.