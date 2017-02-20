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Четверо российских военнослужащих погибли и двое ранены в Сирии при подрыве автомобиля


Четверо российских военнослужащих погибли и двое ранены в Сирии при подрыве автомобиля на радиоуправляемом фугасе. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщает Минобороны РФ.

Автомобиль с российскими советниками ехал в составе колонны сирийских войск из района аэродрома Тияс в направлении города Хомс. Когда колонна преодолела около четырех километров, под автомобилем, в котором находились российские военнослужащие, сработал радиоуправляемый заряд.

За жизнь раненых военных борются российские медики.



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