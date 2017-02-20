Время в Ереване: 11:07:36,   20 Февраль

Мэр Еревана Тарон Маргарян принял столичных школьников


По случаю Дня дарения книг, ученики столичных школ посетили мэрию Еревана и подарили книги мэру Тарону Маргаряну.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, поздравив учеников и поблагодарив их за приятный сюрприз, мэр особо подчеркнул важную роль книги в образовании и воспитании поколений.

В свою очередь Тарон Маргарян подарил школьникам книги, пожелав им успехов в учебе.

Выразив благодарность за теплый прием, школьники дали обещание хорошо учиться и стать достойными гражданами страны.



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