Мэр Еревана Тарон Маргарян принял столичных школьников

По случаю Дня дарения книг, ученики столичных школ посетили мэрию Еревана и подарили книги мэру Тарону Маргаряну.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, поздравив учеников и поблагодарив их за приятный сюрприз, мэр особо подчеркнул важную роль книги в образовании и воспитании поколений.

В свою очередь Тарон Маргарян подарил школьникам книги, пожелав им успехов в учебе.

Выразив благодарность за теплый прием, школьники дали обещание хорошо учиться и стать достойными гражданами страны.