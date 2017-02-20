Доллар и фунт подорожали

По данным, опубликованным ЦБ Армении на 20-е февраля, курс доллара вырос на 0.07 драма и составил 486,81 драма. Евро подешевел на 0,95 драма, и курс его составил 517,04 драма.

Как сообщили «Арменпресс» из отдела по информации и связям с общественностью ЦБ Армении, курс рубля составил 8.40 драма, подешевев на 0,03 драмов по сравнению с предыдущим днем. Британский фунт подорожал на 2,42 драма, составив курс в 606,37 драма.

Цены на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 19 тысяч 438,14 драма, серебра - 281,8 драма, платины – 15 тысяч 807,82 драма.